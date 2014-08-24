《美国上市公司业绩公布日程表》--8月25日至9月1日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
汤森路透8月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月26日 AMC Q3 2014 Analog Devices, Inc. 0.63 27 0.57
8月26日 BMO Q2 2015 百思买(Best Buy) 0.31 26 0.32
8月27日 12:00 Q1 2015 Brown-Forman Corp. -- -- --
8月27日 BMO Q2 2014 蒂芙尼(Tiffany & Co.) 0.85 26 0.83
8月28日 AMC Q3 2014 Avago Technologies Ltd 1.05 18 0.74
8月28日 BMO Q2 2014 Dollar General Corp 0.83 24 0.77
8月28日 11:00 Q4 2014 Pall Corp. 1.06 12 0.90
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。