澳新经济指标预测--8月25日-9月1日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 45 39.5 出口(亿新西兰元) 39.8 41.9 贸易收支(亿新西兰元) 7月 逆差4.75 顺差2.47 截止7月的一年 顺差14.9 顺差12 8月26日(二) 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4% 8月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -0.3% +0.3% 8月28日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +1.2% 0130 澳洲资本支出 第二季 -0.3% -4.2% 建筑类支出 持平 -7.4% 机械类支出 -0.7% +2.8% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +3.5% 8月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望 8月 -- 39.7% 企业活动 -- 45.1% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.5% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% 9月1日当周 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 50.7 9月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 -- +0.2% 0130 澳洲企业库存 第二季 -- -1.7% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -- +3.1% 企业税前获利 -- +3.0%(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。