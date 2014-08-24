《焦点》美联储内部压力渐增，要求指明新的政策道路

就算只是在美联储会后声明中增加、删除或者调整几个词语，也可能冒很大风险。倘若这家全球最有权力的央行与外界沟通出现失误，有可能引发全球市场振荡，在最糟的情况下甚至会令央行无比珍视的经济复苏形势逆转。

当前争议的焦点在于美联储已经保持五个月的承诺，也就是在10月结束资产购买行动后，会在“相当长的时期内”维持近零利率。

另一处在联储内部引发分歧的措辞，就是联储一个月前对于就业市场仍存在“相当多的”闲置劳动力的表述，这暗示即便就业强劲增加且失业率进一步下降，或许也不能促使联储很快收紧政策。

“这一措辞把我们限制在一个很小的范围内，我认为这并不合适，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟在杰克森霍尔央行总裁年会的间隙对路透表示。