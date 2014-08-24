《焦点》美联储内部压力渐增，要求指明新的政策道路

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
就算只是在美联储会后声明中增加、删除或者调整几个词语，也可能冒很大风险。倘若这家全球最有权力的央行与外界沟通出现失误，有可能引发全球市场振荡，在最糟的情况下甚至会令央行无比珍视的经济复苏形势逆转。
当前争议的焦点在于美联储已经保持五个月的承诺，也就是在10月结束资产购买行动后，会在“相当长的时期内”维持近零利率。
另一处在联储内部引发分歧的措辞，就是联储一个月前对于就业市场仍存在“相当多的”闲置劳动力的表述，这暗示即便就业强劲增加且失业率进一步下降，或许也不能促使联储很快收紧政策。
“这一措辞把我们限制在一个很小的范围内，我认为这并不合适，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟在杰克森霍尔央行总裁年会的间隙对路透表示。
普洛瑟并不赞同联储7月末会议后声明中“相当长时期”的措辞。与央行内部其他强硬派官员一样，他表示更倾向于使用“非常简单且基于数据表现的”政策指引，避免涉及明确的时间期限或者日期。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。