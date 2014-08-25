《焦点》美联储内部压力渐增，要求指明新的政策道路

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
在周五的演说中，叶伦较往常更着力谈到经济形势或许要比预期更快收紧。加上美联储强硬派要求转变路线的呼声愈发强烈，叶伦的言论表明调整正在酝酿之中。
“除了少数例外，数据基本上让所有人占到偏强硬一方，”参加此次会议的前美联储副主席、普林斯顿大学教授布兰德表示，“整个区间在变，所以中间点在变，(叶伦)也在变。”
美联储7月会议记录披露，数位与会者并不赞同声明中的部分内容，包括关于劳动力市场闲置程度以及可能的升息时间的描述。这种声音只可能越来越大。
叶伦在周五的讲话中也认可，有可能需要很快转变措辞基调。
“鉴于经济逐步靠近我们的目标，联邦公开市场委员会(FOMC)的关注重点自然会转向闲置程度的问题，以及在何种情况下我们应该开始撤回非常规宽松措施，”她说。(完)
(编译 戴素萍/徐文焰/许娜/王兴亚；审校 郑茵)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5