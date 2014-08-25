《焦点》美联储内部压力渐增，要求指明新的政策道路

在周五的演说中，叶伦较往常更着力谈到经济形势或许要比预期更快收紧。加上美联储强硬派要求转变路线的呼声愈发强烈，叶伦的言论表明调整正在酝酿之中。

“除了少数例外，数据基本上让所有人占到偏强硬一方，”参加此次会议的前美联储副主席、普林斯顿大学教授布兰德表示，“整个区间在变，所以中间点在变，(叶伦)也在变。”

美联储7月会议记录披露，数位与会者并不赞同声明中的部分内容，包括关于劳动力市场闲置程度以及可能的升息时间的描述。这种声音只可能越来越大。

叶伦在周五的讲话中也认可，有可能需要很快转变措辞基调。

“鉴于经济逐步靠近我们的目标，联邦公开市场委员会(FOMC)的关注重点自然会转向闲置程度的问题，以及在何种情况下我们应该开始撤回非常规宽松措施，”她说。(完)