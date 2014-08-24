东欧情势：乌政府举行阅兵式庆祝独立，亲俄叛军展示战俘予以回应

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
在分裂势力控制的顿涅茨克，公共广播系统播出周日有大约100名据称为乌克兰战俘的人被游街示众，走过市中心的列宁广场。
这些人显得肮脏不堪，胡子拉碴，经过时都低着头。一些人的胳膊和头上扎着绷带。叛军士兵枪上刺刀，在一旁押解。
围观的人高喊着“法西斯分子”或者“杀人犯”，一些人还向战俘投掷瓶子。两辆街道清扫车跟在队伍后面洒水，用这种夸张的姿态暗示这些人都不干净。
周日稍早，一些炮弹落在顿涅茨克最大一家医院所在地，但乌克兰当局否认将平民区作为打击目标。
外交人士表示，普京和波罗申科周二将要在白俄罗斯首都明斯克举行的会晤，可能为结束冲突提供绝佳机会。
明斯克的会晤“当然不会带来突破”，梅克尔对德国电视一台(ARD)表示。“但如果想要找到解决办法，双方必须得谈一谈。”
欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)将参加此次会议以帮助斡旋。阿斯顿周日表示，此次会晤将提供“一个不容错过的机会”。(完)
(编译 白云/郑茵 审校 李婷仪/于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。