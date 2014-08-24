《焦点》罗氏以83亿美元收购美国InterMune，增强呼吸系统药物产品线

InterMune的出售消息并不会令投资者感到意外，因为熟悉情况的消息人士在8月13日表示，InterMune正与金融顾问公司合作，评估各种战略选择。当时有几家大型制药商有兴趣收购该公司。

该消息传出后，InterMune股价已经大幅上涨，因此罗氏提出的每股74美元的收购价较InterMune 8月12日价位的溢价高达63%。

如此高的溢价水平在生物科技领域并购案中并不鲜见，说明大型制药商对前景光明的新药物的争夺异常激烈。这些大型企业有越来越多的产品来自小型创新公司。

若能将InterMune收入囊中，罗氏将再添一种前景广阔的新药吡非尼酮(pirfenidone)。吡非尼酮作为治疗特发性肺纤维化(IPF)的药物，已经在欧洲和加拿大获得批准，目前正在等待美国监管当局的审批。

Thomson Reuters Pharma收集的预估值显示，行业分析师预期，该药物2019年的营收可达10.4亿美元。