《焦点》罗氏以83亿美元收购美国InterMune，增强呼吸系统药物产品线

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
InterMune的出售消息并不会令投资者感到意外，因为熟悉情况的消息人士在8月13日表示，InterMune正与金融顾问公司合作，评估各种战略选择。当时有几家大型制药商有兴趣收购该公司。
该消息传出后，InterMune股价已经大幅上涨，因此罗氏提出的每股74美元的收购价较InterMune 8月12日价位的溢价高达63%。
如此高的溢价水平在生物科技领域并购案中并不鲜见，说明大型制药商对前景光明的新药物的争夺异常激烈。这些大型企业有越来越多的产品来自小型创新公司。
若能将InterMune收入囊中，罗氏将再添一种前景广阔的新药吡非尼酮(pirfenidone)。吡非尼酮作为治疗特发性肺纤维化(IPF)的药物，已经在欧洲和加拿大获得批准，目前正在等待美国监管当局的审批。
Thomson Reuters Pharma收集的预估值显示，行业分析师预期，该药物2019年的营收可达10.4亿美元。
此项收购是罗氏为扩大业务范围，摆脱对癌症药物的依赖而迈出的最新步伐。该公司将业务触角伸向了其他疾病治疗领域，如呼吸疾病药物。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。