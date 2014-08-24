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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 07:51 BJT

《全球汇市》欧元兑美元跌至近一年低位，受德拉吉立场温和谈话所累

这扶助美元指数 升向去年9月5日高点82.671。若突破该点位，则将来到2013年7月以来最高水准。

欧洲央行总裁德拉吉上周五强调，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率 。这要比他过去使用的言辞更为强烈。

“更引人瞩目的是，德拉吉的发言与欧洲央行网站最初公布的稿本有所偏离，增加了有关8月通胀预期的章节，”澳洲国民银行外汇策略部门全球联席主管Ray Attrill表示。

“他指出短期、中期和长期通胀预期均下滑，暗示这种情况可能会在9月会议上被确认。因此，看似将来会出台更多宽松措施...”
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