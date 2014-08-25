金砖国家：8月22日股汇市收盘纵览

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透8月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收高0.11%，报1,083.07点。
中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续
香港股市：收高，受隔夜美国股市走势激励
中国汇市：人民币微收低日内险触中间价，短期料恢复震荡升值
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拉美股市：拉丁美洲股市收低，因乌克兰紧张情势升温，而且美联储主席叶伦对美国经济发表了较预期更平衡的看法。MSCI明晟拉美股指跌1.5%，巴西指标股指Bovespa 收低0.99%，报58,407.32点。该股指此前已连续六个交易日下跌。
拉美汇市：拉美货币下滑，因乌克兰紧张局势升级及美联储主席讲话
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南非股市：收低，与全球股市走势一致，因乌克兰紧张局势升温，但制药企业Adcock Ingram上涨，因有消息称，大股东Bidvest Group希望提高其所持股权。指标Top-40绩优股指数 跌0.65%，至45,983点；综合指数 下滑0.48%，至51,197点。
南非汇市：兰特兑美元走势震荡，因联储官员讲话传递的信息不一致
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印度股市：NSE指数收高，本周第四次升至纪录高位，软件类股上涨，因之前美国和德国公布的经济数据正面，令外界对软件行业的商业前景持乐观看法，全球股市上涨也起到扶助作用。NSE指数 收高0.28%，或22.10点，报7,913.20点。指标BSE指数 升0.23%，或59.44点，报26,419.55点。
印度汇市：印度卢比上涨，兑美元稍早触及三周高位，因外资持续强劲买入印度债券和股票，同时新兴市场货币走强，亦提振人气。另外彭博援引标准普尔一位分析师话称，印度政府削减财政赤字的目标有利于该国评等，亦帮助卢比涨至当日高位。印度卢比兑美元 收报60.4650/4750，上日收报60.67/68。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.22%，报1,260.070点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.74%，报684.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下挫0.24%，报36.1100卢布；卢布兑欧元 涨0.1%，至47.8000卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 白云)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。