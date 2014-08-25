金砖国家：8月22日股汇市收盘纵览

路透8月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收高0.11%，报1,083.07点。

中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续

香港股市：收高，受隔夜美国股市走势激励

中国汇市：人民币微收低日内险触中间价，短期料恢复震荡升值

============================================================================

拉美股市：拉丁美洲股市收低，因乌克兰紧张情势升温，而且美联储主席叶伦对美国经济发表了较预期更平衡的看法。MSCI明晟拉美股指跌1.5%，巴西指标股指Bovespa 收低0.99%，报58,407.32点。该股指此前已连续六个交易日下跌。

拉美汇市：拉美货币下滑，因乌克兰紧张局势升级及美联储主席讲话

============================================================================

南非股市：收低，与全球股市走势一致，因乌克兰紧张局势升温，但制药企业Adcock Ingram上涨，因有消息称，大股东Bidvest Group希望提高其所持股权。指标Top-40绩优股指数 跌0.65%，至45,983点；综合指数 下滑0.48%，至51,197点。

南非汇市：兰特兑美元走势震荡，因联储官员讲话传递的信息不一致

============================================================================

印度股市：NSE指数收高，本周第四次升至纪录高位，软件类股上涨，因之前美国和德国公布的经济数据正面，令外界对软件行业的商业前景持乐观看法，全球股市上涨也起到扶助作用。NSE指数 收高0.28%，或22.10点，报7,913.20点。指标BSE指数 升0.23%，或59.44点，报26,419.55点。

印度汇市：印度卢比上涨，兑美元稍早触及三周高位，因外资持续强劲买入印度债券和股票，同时新兴市场货币走强，亦提振人气。另外彭博援引标准普尔一位分析师话称，印度政府削减财政赤字的目标有利于该国评等，亦帮助卢比涨至当日高位。印度卢比兑美元 收报60.4650/4750，上日收报60.67/68。

============================================================================

俄罗斯股市：指标股指 跌1.22%，报1,260.070点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.74%，报684.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下挫0.24%，报36.1100卢布；卢布兑欧元 涨0.1%，至47.8000卢布。(完)