英国央行：金融稳定委员会与其他部门协调问题可以解决--副总裁

路透杰克森霍尔8月23日 - 英国央行副总裁布罗德班特(Ben Broadbent)周六表示，新组建的金融稳定委员会与其他职能部门之间可能会出现协调问题，但这些问题可以解决。

布罗德班特在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主持的央行年会上表示，任何一个职能部门都不会有先发优势，它们要时常碰头，并且有三名共同成员。

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)6月底宣布了一项重大央行重组计划，设立金融稳定委员会并赋予其相应权力。此举旨在控制英国楼市风险。