英国央行：金融稳定委员会与其他部门协调问题可以解决--副总裁

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透杰克森霍尔8月23日 - 英国央行副总裁布罗德班特(Ben Broadbent)周六表示，新组建的金融稳定委员会与其他职能部门之间可能会出现协调问题，但这些问题可以解决。
布罗德班特在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主持的央行年会上表示，任何一个职能部门都不会有先发优势，它们要时常碰头，并且有三名共同成员。
英国央行总裁卡尼(Mark Carney)6月底宣布了一项重大央行重组计划，设立金融稳定委员会并赋予其相应权力。此举旨在控制英国楼市风险。
布罗德班特周六表示，英国央行新的金融稳定目标与其通胀和经济增长目标并不冲突。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。