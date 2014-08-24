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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月25日

* 头版头条:

--记者获悉，中国证监会近期将加快推进公司债券市场规范发展，扩大公司债券发行主体范围、全面建立私募债券融资制度，积极研究并购重组债和市政公司债券。中小企业私募债发行主体将拓展至全国中小企业股份转让系统挂牌企业。

* 其他:

--中国结算发布账户整合配套制度《证券账户管理规则（修订稿）》并拟于统一账户平台“十一”期间上线时同步实施。新规则重大业务变化包括逐步放开一人一户限制、统一并延长账户业务对外服务时间、统一并降低账户业务收费标准等11个方面。

--Wind数据显示，上周RQFII-ETF集体获净申购，没有一只出现净赎回，但净申购规模都不大。其中，净申购规模最大的是嘉实明晟50，达0.85亿份。

--截至8月24日，两市已有84家A股上市房企披露了中报，这些公司上半年业绩同比下降3.7%，楼市低迷对房企业绩的影响已经开始显现。

--重庆市长黄奇帆撰文认为，组建政府产业引导股权投资基金，由财政资金与社会资本合作设立基金，以市场化方式开展股权投资，是落实十八届三中全会改革要求，按照市场化方向推动财政体制改革和促进形成企业股本市场化补充机制的重要举措。

--2014年首轮动车组招标终于落地。根据中国铁路建设投资公司信息，此次招标共涉及车辆292列，包括350时速175列，250时速57列，另有议标60列。业内人士预计，本轮招标总投资额约520亿元人民币，结果有望于9月中旬披露。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永；审校 张喜良)
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