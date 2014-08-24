《中国报摘》--中国证券报8月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--记者获悉，中国证监会近期将加快推进公司债券市场规范发展，扩大公司债券发行主体范围、全面建立私募债券融资制度，积极研究并购重组债和市政公司债券。中小企业私募债发行主体将拓展至全国中小企业股份转让系统挂牌企业。
* 其他:
--中国结算发布账户整合配套制度《证券账户管理规则（修订稿）》并拟于统一账户平台“十一”期间上线时同步实施。新规则重大业务变化包括逐步放开一人一户限制、统一并延长账户业务对外服务时间、统一并降低账户业务收费标准等11个方面。
--Wind数据显示，上周RQFII-ETF集体获净申购，没有一只出现净赎回，但净申购规模都不大。其中，净申购规模最大的是嘉实明晟50，达0.85亿份。
--截至8月24日，两市已有84家A股上市房企披露了中报，这些公司上半年业绩同比下降3.7%，楼市低迷对房企业绩的影响已经开始显现。
--重庆市长黄奇帆撰文认为，组建政府产业引导股权投资基金，由财政资金与社会资本合作设立基金，以市场化方式开展股权投资，是落实十八届三中全会改革要求，按照市场化方向推动财政体制改革和促进形成企业股本市场化补充机制的重要举措。
--2014年首轮动车组招标终于落地。根据中国铁路建设投资公司信息，此次招标共涉及车辆292列，包括350时速175列，250时速57列，另有议标60列。业内人士预计，本轮招标总投资额约520亿元人民币，结果有望于9月中旬披露。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。