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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 07:47 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

路透香港8月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7501港元 )
    
    美国股市周五大多收低，道琼工业指数 下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点，因乌克
兰－俄罗斯局势再度趋紧，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话未能给投资人提供有
关升息的更多线索。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       194.860   -0.11      17007           15.102      -0.12
 中国铝业                      11.100    0.36      55938            3.441      -0.55
 中国移动                      60.940    0.76     170734           94.458      -0.57
 中国人寿                      43.780   -0.02      35712           22.620      -0.79
 中石油                       139.090    0.16      20465           10.780      -0.92
 中石化                       100.260    2.56      44830            7.770       0.78
 汇丰控股                      53.310    0.26     791363           82.632      -0.68
 中电信                        56.020    1.28      14518           4.342      -0.65
 中国联通                      16.950   -0.53     120400           13.136      -1.23
 兖州煤业                       8.800    2.09      63921            6.820       1.94
 华能国际                      46.630    1.37      23422            9.035       2.55
 南方航空                      16.880   -1.46       7102            2.616      -1.27
 东方航空                      16.700   -0.54       2240            2.589      -1.20
 中芯国际                       4.630   -1.07      16353            0.718      -1.69
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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