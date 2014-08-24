《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7501港元 ) 美国股市周五大多收低，道琼工业指数 下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点，因乌克 兰－俄罗斯局势再度趋紧，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话未能给投资人提供有 关升息的更多线索。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.860 -0.11 17007 15.102 -0.12 中国铝业 11.100 0.36 55938 3.441 -0.55 中国移动 60.940 0.76 170734 94.458 -0.57 中国人寿 43.780 -0.02 35712 22.620 -0.79 中石油 139.090 0.16 20465 10.780 -0.92 中石化 100.260 2.56 44830 7.770 0.78 汇丰控股 53.310 0.26 791363 82.632 -0.68 中电信 56.020 1.28 14518 4.342 -0.65 中国联通 16.950 -0.53 120400 13.136 -1.23 兖州煤业 8.800 2.09 63921 6.820 1.94 华能国际 46.630 1.37 23422 9.035 2.55 南方航空 16.880 -1.46 7102 2.616 -1.27 东方航空 16.700 -0.54 2240 2.589 -1.20 中芯国际 4.630 -1.07 16353 0.718 -1.69 （完） (整理 梁慧仪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。