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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月25日-9月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间    国家     规模     发行细节
 8/25            意大利            标售零息/BTP债券
                                   
 8/25    1350    法国              标售国库券(BTF)
                                   
 8/26    0130    日本              标售40年期公债
 8/26            美国              发售两年期公债
 8/26            西班牙            标售三个月和九个月期国库
                                   券
 8/27            美国              发售五年期公债
 8/27            意大利            标售国库券
 8/27            美国              发售两年期浮动利率公债
 8/27            英国              标售2040年到期通胀保值公
                                   债
 8/28            美国              发售七年期公债
 8/28    0120    日本              标售三个月期贴现国库券
 8/28            意大利            标售中长期债券
 8/28    0130    日本              标售两年期公债
 9/1     1350    法国              标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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