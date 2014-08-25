《新兴市场重要经济事件预告》--8月25日-9月1日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。
8月26日(二)
维也纳--维也纳阿尔巴哈(Alpbach)经济大会(至8月29日)，发言者包括：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁和欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
新德里--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问印度(至8月27日)。其将会晤印度总理莫迪及财长杰特利。
新德里--印度财长杰特利召开记者会。
8月27日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
8月28日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
8月29日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月1日(一)
斯洛文尼亚卢布尔雅那--布莱德2014年战略论坛(至9月2日)。发言人包括：斯洛文尼亚外长Karl Erjavec、该国总统Borut Pahor、中国前外长李肇星、捷克第一副外长Petr Drulak、斯洛伐克副总理Miroslav Lajcak、斯洛文尼亚国防部长Roman Jakic、马其顿外长Nikola Poposki、塞尔维亚外长Ivica Dacic、欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti以及欧洲投资银行总裁Werner Hoyer。
圣地亚哥--智利央行公布8月货币政策会议记录(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张若琪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。