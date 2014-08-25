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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月25日-9月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。

8月26日(二)

维也纳--维也纳阿尔巴哈(Alpbach)经济大会(至8月29日)，发言者包括：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁和欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

新德里--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问印度(至8月27日)。其将会晤印度总理莫迪及财长杰特利。

新德里--印度财长杰特利召开记者会。

8月27日(三)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

8月28日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

8月29日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月1日(一)

斯洛文尼亚卢布尔雅那--布莱德2014年战略论坛(至9月2日)。发言人包括：斯洛文尼亚外长Karl Erjavec、该国总统Borut Pahor、中国前外长李肇星、捷克第一副外长Petr Drulak、斯洛伐克副总理Miroslav Lajcak、斯洛文尼亚国防部长Roman Jakic、马其顿外长Nikola Poposki、塞尔维亚外长Ivica Dacic、欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti以及欧洲投资银行总裁Werner Hoyer。

圣地亚哥--智利央行公布8月货币政策会议记录(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张若琪)
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