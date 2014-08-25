《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月25日

*工商时报：

--行政院上周核定创业拔萃计画，国发会拟安排近期内赴美国矽谷、英国伦敦等地招商，期由国发基金点火，促成国内外创投业者合作，期在五年内引进五家募资1亿美元的国际创投基金，来台参与早期新创事业，投资额度约150亿台币，促成国内投资达86亿。

--行政院会周四将拍板〞电子支付机构管理条例草案〞(第三方支付专法)，采特许申请制，不限产业类别参与，也不限特许执照张数，凡符合资本额3亿台币门槛等要件，银行、中华邮政、悠游卡等电子票证业，均准做电子支付服务。

--延宕多时的中嘉案终于拍板，由顶新集团胜出，出人意表的结果，让其他角逐者大失所望，昨晚鸿海集团特别发表声明，痛批荒谬的政策和法令，强调自己绝非党政军公司。

*经济日报：

--顶新集团抢在旗下台湾之星今天4G(第四代行动通讯)开台前夕，出手并购中嘉网路。在旺中宽频的760亿台币交易告吹后，这笔670亿的并购案成为近五年来台湾最大媒体并购案。

--基本工资审议委员会今天登场，却传出资方代表不满政府预期调涨立场，将联合缺席抵制。劳动部官员昨天表示，七位资方代表，确定出席的只有两位，其他代表直到昨晚还在沟通中。

--台积电 提前试产16奈米制程，并加速相关产能建置脚步。设备商透露，台积电16奈米产能预定明年第一季拉升至每月5万片，量产时程可望推进至明年第二季，比预定时间提前一季，将承接苹果下世代处理器A9大部分订单，挹注后续成长动能。

--金管会研议允许有钱大户等专业投资人，透过台湾券商复委托管道，赶搭10月上路的沪港通便车，钱进上海A股。券商预估，今年复委托交易量将因此大增至少500亿台币，专业投资人不必出国就可买到A股。

--金管会证期局完成证券四合一评估报告，将先推动人事制度、办公处所及电脑资讯系统整合，未来再视这三项整合情况，评估是否进入第二阶段修改证交法进行组织的整并。

--美国锁定陆制轻卡车胎与轿车胎调查双反案，初步反倾销税率将于8月27日出炉，正新 与建大 均为受调查对象。由于正新六成以上营收来自于大陆，未来成长动能恐增添阴霾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。