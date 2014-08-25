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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 08:26 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月25日-9月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月25日(一)

加拿大金思顿--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”。

赫尔辛基--芬兰使节年度会议(至8月26日)。演讲嘉宾有欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁以及芬兰官员等。

8月26日(二)

维也纳--Alpbach经济论坛(至8月29日)。演讲嘉宾有：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。

8月27日(三)

暂无重要经济事件预告。

8月28日(四)

卢加诺--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话(1130)。

8月29日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月1日(一)

卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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