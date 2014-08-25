《台湾重要政经日程》--8月25日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
===================今日重要政经消息=============================
8/25(一)
--10:00 劳动部基本工资审议委员会。
--13:20 台湾之星开台记者会。
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
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8/27(三)
--台湾触控‧面板暨光学膜展览会前记者会。
8/28(四)
--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
8/29(五)
--14:00 国泰金控 举行投资人说明会。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/22(一)
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。