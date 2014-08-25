港股业绩：绿城中国上半年核心利润跌59%，料销售业绩将随市况改善

路透香港8月25日 - 中国房地产商--绿城中国 周一公布，上半年的核心利润按年倒退59.2%，受累交付物业毛利率偏低及部份联营公司已竣工物业计提减值亏损。

绿城中国在业绩声明中表示，随着国内多个城市的物业限购政策逐步放松或退出，房地产市场正在走出谷底，市场信心在逐步恢复，公司的销售业绩也将得到一定的改善。

截至6月底止六个月，绿城中国的净利按年下滑67%至6.13亿元人民币；若扣除收购净收益和金融衍生工具公平值变化的影响，期内核心利润按年跌59.2%，至6.61亿元。

期内，公司实现物业销售毛利率为24%，较去年同期的29.7%为低，主要因期内入账的楼盘大部份于2009年时取得的较高成本土地，加上房地产调控导致项目销售格偏低所致。

今年首七个月，绿城中国累计合同销售金额为318亿元，已签认购协议但未转销售合同的金额约26亿元。该公司2014年全年的合同销售目标为650亿元。

绿城中国表示，中长期趋势来看，房地产作为国民经济的支柱产业地位仍然看好。虽然近期房地产市场政策面逐渐好转，但房地产市场要真正走出低迷的局面，仍有待于国家宏观经济形势的全面回暖和整体繁荣。

公司续称，面对当前的市场环境，公司将进一步强化销售、去化库存、加快资金回笼、严控成本，并择机补充优质项目改善土地储备结构。

绿城中国上周五收报7.93港元，过去一个月累计跌逾6%。（完）

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