《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日

**上海证券报**

--多家基金公司旗下公募产品披露了2014年度半年报。从目前披露的观点看，鉴于经济“微刺激”的加码，基金经理对于下半年市场预期整体高于上半年；风格方面，基金判断价值股与优质的成长股都将有所表现。而对于市场关注的沪港通，基金经理都表现出了极大兴趣。

--审计署2014年上半年对9个省本级和9个市本级2013年6月底至2014年3月底地方政府性债务的变化情况进行了跟踪审计。结果显示，抽审地区政府性债务余额增长3.79%，比2013年前6个月平均增速下降7个百分点，债务增速有所放缓。

--新三板做市业务今日正式实施，43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。

--宁波银行 上半年实现归属于母公司股东的净利润30.86亿元人民币，增长18.35%，不良贷款率0.89%，与年初持平。

**证券时报**

--针对日前有媒体报道称“丙类户将于本周重启”一事，记者从银行间交易商协会有关人士得到消息，银行间交易商协会与北京金融资产交易所联合开发的针对非金融机构投资者（丙类户）的交易系统目前还未能确认于本周上线。

--中国证券投资基金业协会近日表示，为配合《私募投资基金监督管理暂行办法》实施，协会将积极探索建立私募基金自律管理体系，建立行业黑名单制度。

--(完)