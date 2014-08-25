港报财经评论：欧洲经济弱，德拉吉更鸽派--信报8月25日

欧洲经济弱，德拉吉更鸽派/ 习广思

金融市场关注耶伦在Jackson Hole年会上的发言，但上周五美国股债两市反应不大。是投资者太过挑剔？还是大家的期望太高？联储局主席耶伦在演说中表示，美国经济愈来愈接近联储局目标，讨论加息时间是自然的事，但问题牵涉多个方面，例如闲置劳动力、市场疲弱程度、复苏速度。耶伦还是那套论调，一是肯定经济好转；二是迟早需要加息，但时间没有定案；三是就业市场复苏疲弱。如是看，耶伦这番话是鸽、是鹰，还是半鹰半鸽？有分析指出，耶伦是务实派，不像贝南奇般有那么多出口术，多次重复以上讯息是希望政策有更高透明度。联储局内鹰鸽交锋，何时加息须视乎就业数据。股债两市不收货，很大原因是大家原本期望耶伦会发出更鸽或更鹰的讯号刺激市场，惟事与愿违。

耶伦的说话可作鸽派解读，也可作鹰派解读。事实上，耶伦这次针对加息的者墨大为增加，甚至肯定联储局正在讨论加息，可见焦点不在加息与否，而是时间及条件，这点早已在市场上反映出来。然而，耶伦还是不失鸽派基因，她仍然担忧就业市场和工资增长，她更提出新名词“被压抑的工资通缩”（Pent-up Wage Deflation）现象，意指企业在衰退期间，难以大幅削减工资，即使目前是复苏初段，企业亦认为不需要提高工资来吸引就业，以致工资增长比就业市场复苏还要弱。当这种工资通缩被市场吸收后，工资水平有可能急速上升，但谁知道呢？工资增长指数仍存在不确定性。耶伦没有变得更鸽或更鹰，但骨子里的基因仍是鸽。

美股再试新高，但成交额大减，指数要再上升，始终欠缺动力，即使最早突破的纳指，动力也减弱。美国股债两市未有大变动；反而上周汇市走势值得关注，美汇指数上周上升1.1%，欧罗兑美元上周下跌1.2%，第一个理解是投资者预期美国经济复苏力增强，第二个理解是对欧洲前景更悲观。配合者德国、法国国债的表现，似乎持第二个观点的人更多，十年期德国债券孳息已跌穿1厘，早前曾大幅调整的意大利、西班牙国债孳息再创新低。

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日圆本周或贬至105/ 苏子

目前不论股市或是汇市，各路投资者都面对一个非常头痛的问题，便是波幅及成交持续下降，除了使短炒获利空间大幅收窄外，更完全失去了昔日那种取得短线暴利的风光。其实目前市场上并不缺资金。市场上的闲资甚至到了超级泛滥的地步，只是这是闲资可能只操控在极少数具市场影响力的超级大户手上，而且达到完全垄断的地步，这些闲资在以大食细的金融市场游戏规则里，已发挥不到实质的捕猎诱因。因为即使尽杀市场上的细户，所取得的回报亦极之有限，满足不了这些大户的胃口，因此失去兴风作浪的诱因，再加上目前各国有关金融交易的法规，在金融海啸后已日见严厉，令投行的“炒房”被迫收缩甚至结束，结果市场的波幅及成交自然出现持续下降的现象了。

目前市场的低波幅现象，正正表示投资者难有大茶饭食，故除非市场再有黑天鹅事件出现令波幅明显扩大，并使市场上的资金重新洗牌，否则市场上各路投资者仍难有大茶饭食，特别是那些以即市为主的投资者。在市场上资金已被超级大户完全垄断下，怪不得出现股债价格同升同跌这种难以解释的奇异现象了。在汇市上，即使出现了重大技术性突破，但价位往往保持平稳，甚难出现破位后应有的大幅波动局面。

由于市场没有足够的波幅及成交，相信将令更多即市投资者因得不到食而加快离场。若仍希望继续在市场上赚钱，看来只好把交易的时段，从即市逐步转为需要过市的波段（swing），以较长持仓时间来提升获利的空间，但却要面对较高的市场风险。幸而目前汇市波幅虽窄，但仍有一定的短期趋势出现。例如上周已见破位的美元兑日圆，在上周五的收市价继续保持在20天及20周保历加通道顶部阻力以上，这有利在本周进一步挑战105日圆甚至105.44日圆的今年高位。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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