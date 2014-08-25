港报财经评论：A股小牛行情，改革带来机遇--经济日报8月23日

A股小牛行情，改革带来机遇/ 林瑞芬

恒生指数 昨回升0.47%至25,112，国指回升1.06%至11,058，大市成交额636亿港元。大市相对反覆，未来港股表现仍看A股，个股由绩优股主导格局不变。港汇呈强，国际资本走资欧洲的可能性续在。乘此机遇，沪港通通车前，中、港股仍有被炒高憧憬。有资金流入中国内地股市，也不是凭空想像。根据摩根士丹利整合的数据，中国连续第四周成为新兴市场中资金流入规模最大的国家。恒指今周首周企于25,000楼上收市，延续利好的走势，下周又进入期指结算周，受制25,000水平机会大，但中期支持24,000强守则无大碍，反覆上望下个目标是近26,400。

中国经济中观“不患大跌而患上升乏力”应是市场的暂时共识，故暂不宜为8月经济略转疲弱而过分担忧。在“沪港通”将近通车下多了投资者看好中国股市的未来前景，也有其他的因素。且看摩根士丹利8月12日到18日对中国股市投资者（其中大部分是投资组合经理）进行了调查，结果显示，投资者对中国股市的乐观情绪继续升温。投资者预计未来12个月A股涨幅将达到5.9%，而7月份调查结果为3.9%。在各行业板块中，投资者最看好金融股，看涨情绪达到有纪录以来最高水准。总结所得，对于股市上涨的潜在推动因素，投资者最为期待的是新的改革措施，其他依次才是经济企稳、财政刺激、降息降准和汇率利率自由化等。由此可见，国企改革的成与败，进度的快与慢，才是投资者再垂青A股的最大关键。

据兴业证券所统计，A股上市公司按所有制分布总市值中，央企占42%，地方国企占23%，民企才是35%，也由此可见，国企改革的成与败，也是最直接左右A股大市走势原动力。据分析，A股市场就曾掀起两股与国企改革相关的投资浪潮。第一次是1998年重组股热潮，第二次是2007年央企资产注入、整体上市行情。与1998年、2007年相比，2014年始的国企改革相信更多样化，除了资产注入、重组外，还有混合所有制、引入战投、股权激励等多种机会。

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H股溢价大，海螺露疲态/ 余少文

国企指数重上11,000点，市场焦点放在重磅股业绩身上，过气重磅股安徽海螺 半年多赚90%，但预期下半年增长放缓，股价上升动力料受影响。中国内地股市昨日先跌后升，带动国企指数重越11,000点，全日升116点或1.1%，收报11,058点，成交额不足100亿港元，超过60%主板H股走高；而红筹指数则斯人独憔悴，全日跌1点，收报4,894点，成交额59亿港元。尽管国指反弹，仍暂受制10天平均线，除非中国内地股市显着造好，否则国指仍然会在11,000点水平徘徊，甚至乎下试10,500点至10,700点区间。因为指数过去四周都受制250周平均线，去年11月底曾升破这平均线，可惜当时守了三周，第四周终跌穿此水平然后跌至今年3月低位9,159点，反映250周线的阻力甚大。

不过，国指虽受制250周平均线，乐观的是指数过去四周亦营造一个三角形整固形态，一旦放量升破这平均线，12,000点指日可待。目前仍然要等消息，重磅股业绩是短期走势的风向标，中线则要等政策以及沪港通登场。业绩方面，过气重磅股海螺上半年盈利增长90%至58亿人民币人民币，符合市场预期，每股盈利1.1人民币，收入则升22%至288亿人民币，不派中期息，每股资产净值（NAV）11.26人民币，以昨日收市价28.95人民币计算，市帐率约2倍，但担心海螺下半年盈利增长将会开始放缓。

海螺半年盈利急升，除了是净销量升9.9%至1.14亿吨外，毛利率由去年同期的28.49%升至36.76%，原因是单位成本每吨由160.59人民币降至155.6人民币所带动。巴克莱亦指出，海螺第二季销量6,680万吨，高于该行预期3%，季内平均售价为每吨240人民币，却较预期低1.3%；而富瑞报告则预期中国内地东部水泥价格会在第四季上升，因为熟料库存水平低，需求又会因季节性因素及信贷放宽而反弹，相信海螺下半年盈利可环比增长。至于海螺第二季盈利33亿人民币，环比和同比分别升35%和60%，展望全年盈利，彭博综合证券商预测，料海螺今年可赚近120亿人民币，即下半年可赚61亿人民币，同比去年下半年盈利63亿人民币而言，今年下半年盈利有机会同比倒退。

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