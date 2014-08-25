港报社评：亡“犬”补牢要兼顾社会效益--星岛日报8月25日

上周三香港一列直通车撞死误闯路轨的唐狗，激起连串示威声讨。这宗连直通车司机和港铁员工都不希望发生的不幸意外，逼使港铁要做好亡「犬」补牢的工作。

香港这一波为一头动物之死的历来最大规模抗议浪潮，抗议地点由车站月台内外，至港铁总部和政府总部外。港铁车务总监金泽培亲自到上水站公开致歉及向「未雪」献花致悼。港铁并且宣布调查事件及在一个星期内公布结果。

不过，部分示威人士举动过火，例如故意坐在月台路轨边缘，或者在月台范围内燃点香烛，挑战港铁为乘客安全所订的规例，是另一种不尊重生命安全的做法，不能仗着为狗「昭雪」的旗帜，就把这些危害安全的违例行为合理化。

爱护动物人士引用纽约地铁的例子，指去年8月为救闯入路轨小猫停驶1.5小时。不过，当地对这件事也有不同看法，有人谅解和支持地铁的做法，另有人批评此举浪费了不少市民的时间和生产力。如果发生在香港，大家除了听到爱护动物人士的喝采声，也会听到受影响的万千乘客的鼓噪声。

要做到两全其美，并不容易；不过，至少要探讨一个适当的平衡。合理的做法，是做到一套能够在最短时间内救到动物的安排，把对列车行驶的干扰减到最低，切合香港社会大众对公共交通工具高效率的要求。

因此，为了避免再有这类事故发生，港铁需要向员工发出清晰指引，以及提供基本拯救知识，同时与爱护动物组织联络，商讨一套能够最快到达现场的安排。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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