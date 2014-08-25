港报社评：支持警方依法制止“占中”--文汇报8月25日

香港警务处副处长马维騄昨日表示，如果发生大规模「占中」而令香港政经运作瘫痪，警方已准备好足够的警力应付。全国人大常委会即将对香港政改问题作出明确决定，反对派一再以「占中」作威胁。警方须做好一切应对准备，广大市民应支持警方严正执法，依法处理「占中」违法者，维护香港的社会秩序和繁荣稳定。

人大常委会今日开始审议香港的政改报告，并将就普选定出框架。在此敏感时刻，反对派进行「占中」的誓师和动员活动，扬言若人大的决定不符合其要求，就发动一波波的「占中」，以要胁中央，逼中央在普选底线上退让。

「占中」参与者选择以违法手段抗争，香港警方严正执法责无旁贷。警方有必要充分估计形势发展的复杂性，加强装备和训练，确保届时采取最合适的方法和武力控制场面，果断拘捕、检控「占中」的组织者、参与者，坚决维护香港法治和秩序，保护市民利益。

香港警方一向紧守岗位、平和克制、果断执法，确保社会正常运作。但是，近期反对派不断妖魔化警方，企图激化警民矛盾，打击警方威信，削弱执法效果，为「占中」扩大化打开缺口。警方严格维护法纪，是对社会和市民利益负责的表现。广大市民一定要全力支持警方，维护香港安宁和秩序。为免「占中」危害香港，在大是大非面前，市民要为警方执法提供强大的民意支持，让警方无畏各种不公指控，更理直气壮地制止「占中」等大规模的犯法行为。

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