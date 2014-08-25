港报社评：擘划一国两制港人治港，政争波涛汹涌说邓小平--明报8月25日

本月22 日是邓小平110 周年冥诞，北京上星期以最高规格纪念这位一手揭櫫改革开放的中共领导人，纪念大会当日，中共中央政治局7 名常委全数出席，党总书记习近平发表长篇讲话，从6 个方面阐述邓小平，包括信念坚定、热爱人民、实事求是、开拓创新、战略思维、坦荡无私。中共对过世的领导人不多举行纪念，至今仍然逢五逢十冥诞举行活动的， 人们记忆当中只有毛泽东及邓小平。

上世纪80 年代香港前途问题热议，当时中共的改革开放道路亦处于「摸着石头过河」，即使如此困难，邓小平仍以高瞻远瞩的战略视野，提出「一国两制，港人治港，高度自治」12 字方针，面对当时回归议题下恐共畏共的香港社会心态。

然而现今的香港风雨如晦，就普选的争拗未有一刻休止，回归17 年，北京对香港的信任出现与回归前甚至是1980 年代的极大落差，这是令人慨然的走向。

这种信任一旦失去，最有可能的变化是从此单边行事，阳关道与独木桥各走一条。缺了信任，改革开放初期，港商不可能在满目水稻的珠三角投资设厂；缺了信任，中共不可能在英殖百年的香港实行主权回归。如今「左」风当道，于经历中英前途谈判年代的香港巿民来说，难免怀缅昔日的12 字回归真言，那是务实主义的彰显，意识形态的隐没；邓小平的「黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫」，此时此刻忆起，尤觉珍贵。

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