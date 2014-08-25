港报社评：泛民入闸为症结，坦白直接谋出路--信报8月25日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
本报社评日前已有分析，泛民主派针对政改方案所要求的「国际标准」只是一种务虚的叫价〈详见8月21日《叫价大可务虚 谈判必须务实》〉，当日的论断是务虚也有务虚的好处，既可以高姿态示人，同时亦预留着转圜的空间，然而归根究柢谈判必须针对具体的内容务实讨论。对于这个泛民口中的国际标准，中联办主任张晓明日前发表了一针见血的说法。
张晓明觉得泛民对于所谓真普选制度的取态建基于「自己友能否出闸」，不能出闸就是政治筛选，能够出闸就是国际标准。泛民要求的就是须有同道中人入闸！
关于要求有泛民入闸，民主党创党主席李柱铭是比较老实的一个，他在去年4月提出建议，接受提名委员会沿用现时1,200人选委会组成办法，也接受提名委员会集体提名，但条件是提委会一人一票提名候选人，并保证取得最多提名票的5人可成为特首候选人。李柱铭方案的设计原意正是以泛民能否入闸作为标准，因为如果提名最多的5人都可以成为候选人的话，按过去选举经验所得，泛民至少有一人可以入闸。可惜这个「马丁方案」甫一提出，旋即遭泛民激进派狂攻猛打，连号称「香港民主之父」的李柱铭也被迫撤回方案，低头认错，失去了深入探讨的契机。硬碰硬的对决不会达成共识，背对背的抗衡不会消除分歧，惟有面对面坦白承认自己的所思所想，并且谅解彼此的忧虑与需要，直接讨论泛民入闸可行性的问题，政改才有可能避免一拍两散。
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。