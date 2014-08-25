港报社评：泛民入闸为症结，坦白直接谋出路--信报8月25日

本报社评日前已有分析，泛民主派针对政改方案所要求的「国际标准」只是一种务虚的叫价〈详见8月21日《叫价大可务虚 谈判必须务实》〉，当日的论断是务虚也有务虚的好处，既可以高姿态示人，同时亦预留着转圜的空间，然而归根究柢谈判必须针对具体的内容务实讨论。对于这个泛民口中的国际标准，中联办主任张晓明日前发表了一针见血的说法。

关于要求有泛民入闸，民主党创党主席李柱铭是比较老实的一个，他在去年4月提出建议，接受提名委员会沿用现时1,200人选委会组成办法，也接受提名委员会集体提名，但条件是提委会一人一票提名候选人，并保证取得最多提名票的5人可成为特首候选人。李柱铭方案的设计原意正是以泛民能否入闸作为标准，因为如果提名最多的5人都可以成为候选人的话，按过去选举经验所得，泛民至少有一人可以入闸。可惜这个「马丁方案」甫一提出，旋即遭泛民激进派狂攻猛打，连号称「香港民主之父」的李柱铭也被迫撤回方案，低头认错，失去了深入探讨的契机。硬碰硬的对决不会达成共识，背对背的抗衡不会消除分歧，惟有面对面坦白承认自己的所思所想，并且谅解彼此的忧虑与需要，直接讨论泛民入闸可行性的问题，政改才有可能避免一拍两散。