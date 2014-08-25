《中国已公布新股发行上市日程表》--8月25日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/28 沪 亚邦股份 732188 不超过7,200 -- -- 华泰联合 9/2
8/28 沪 华懋科技 732306 不超过3,500 -- -- 国金证券 9/2
8/28 沪 节能风电 -- 17,778 -- -- 中德证券 9/2
8/28 沪 福 斯 特 732806 5,810-6,000 -- -- 广发证券 9/2
8/28 深 好 利 来 002729 不超过1,668 -- -- 国金证券 9/2
8/28 深 中来股份 300393 不超过3,200 -- -- 齐鲁证券 9/2
8/28 深 菲 利 华 300395 不超过1,620 -- -- 中银国际 9/2
8/28 深 天和防务 300397 不超过3,000 -- -- 中信证券 9/2
8/29 深 腾信股份 300392 不超过1,600 -- -- 招商证券 9/3
8/29 深 迪瑞医疗 300396 不超过1,534 -- -- 国信证券 9/3
9/1 沪 重庆燃气 730917 15,600 -- -- 申银万国 9/4
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
8/25 沪 会 稽 山 10,000 4.43 14.42 中金公司
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。