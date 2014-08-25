全球金市：现货金守在两个月低位附近，因美元走坚及美联储加息预期

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员感到压力越来越大，要求他们最快在下个月采取行动，更加明确地承认美国经济取得改善，为近10年来的首次升息舖路。
中国计划中的全球黄金交易所的签约会员数已超过目标。外资银行及交易商均寻求对该全球第一大实体黄金消费国的直接管道，并测试他们被容许以人民币交易大宗商品的改革程度。
乌克兰周日为庆祝独立在基辅举行阅兵式，公然表现出对俄罗斯的蔑视，亲俄反叛势力则在主要据点街道上展示俘获的乌政府军予以回应。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍/龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。