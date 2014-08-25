全球金市：现货金守在两个月低位附近，因美元走坚及美联储加息预期

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员感到压力越来越大，要求他们最快在下个月采取行动，更加明确地承认美国经济取得改善，为近10年来的首次升息舖路。

中国计划中的全球黄金交易所的签约会员数已超过目标。外资银行及交易商均寻求对该全球第一大实体黄金消费国的直接管道，并测试他们被容许以人民币交易大宗商品的改革程度。

乌克兰周日为庆祝独立在基辅举行阅兵式，公然表现出对俄罗斯的蔑视，亲俄反叛势力则在主要据点街道上展示俘获的乌政府军予以回应。 (完)

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