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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 09:12 BJT

企业并购：台湾顶新集团取得中嘉网路股权，金额24亿美元--消息

路透台北8月25日 - 据一位熟知此事的消息人士周一透露，台湾顶新集团自安博凯(MBK)手中取得本地最大有线电视业者中嘉网路股权，投资总额24亿美元。

消息人士并称，顶新集团邀请国泰金 、正崴 两家企业董事长共同投资中嘉网路。

此前包括鸿海 与远传 等集团都积极争取投资中嘉网路。(完) (采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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