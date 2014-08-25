汽车产业：中国当局要求德国汽车配件商在中国建立合资企业--报载

路透法兰克福8月24日 - 德国汽车配件生产商ElringKlinger 执行长Stefan Wolf对斯图加特日报称，中国当局已告知德国三家汽车配件生产企业，他们不能再独立经营中国分支，要与中国本土企业组建合资企业。

“中国当局已告知几家(德国汽车)供应商，不允许他们单独经营中国分支，以后只能作为合资企业的一部分来经营，”斯图加特日报援引Stefan Wolf的话称。

他说他知道有三家企业需要寻找中国合作伙伴，但没有透露是哪几家，并补充称ElringKlinger没有受到影响。

“如果真是这样，那将违反知识产权。公司50%的股权被拿走，实际上是被没收了，”Wolf称。

“我认为这是试图在技术和创新方面赶上我们。”

目前无法联系到博世(Robert Bosch) 和德国大陆集团(马牌轮胎/Continental) 发表评论。它们是德国规模最大的两家汽车供应商。

本月稍早中国欧盟商会对中国近期的反垄断调查表示关切，称中国使用强硬手段，似乎不公平地针对外企。

包括大众汽车(福斯汽车，Volkswagen AG) 、奥迪、宝马 和奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz) 在内的欧洲汽车品牌正在争相下调新车及汽车配件价格，以安抚中国监管机构。此前中国监管机构指称一些欧洲品牌有垄断行为。(完)