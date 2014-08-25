汽车产业：中国当局要求德国汽车配件商在中国建立合资企业--报载

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透法兰克福8月24日 - 德国汽车配件生产商ElringKlinger 执行长Stefan Wolf对斯图加特日报称，中国当局已告知德国三家汽车配件生产企业，他们不能再独立经营中国分支，要与中国本土企业组建合资企业。
“中国当局已告知几家(德国汽车)供应商，不允许他们单独经营中国分支，以后只能作为合资企业的一部分来经营，”斯图加特日报援引Stefan Wolf的话称。
他说他知道有三家企业需要寻找中国合作伙伴，但没有透露是哪几家，并补充称ElringKlinger没有受到影响。
“如果真是这样，那将违反知识产权。公司50%的股权被拿走，实际上是被没收了，”Wolf称。
“我认为这是试图在技术和创新方面赶上我们。”
目前无法联系到博世(Robert Bosch) 和德国大陆集团(马牌轮胎/Continental) 发表评论。它们是德国规模最大的两家汽车供应商。
本月稍早中国欧盟商会对中国近期的反垄断调查表示关切，称中国使用强硬手段，似乎不公平地针对外企。
包括大众汽车(福斯汽车，Volkswagen AG) 、奥迪、宝马 和奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz) 在内的欧洲汽车品牌正在争相下调新车及汽车配件价格，以安抚中国监管机构。此前中国监管机构指称一些欧洲品牌有垄断行为。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。