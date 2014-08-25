《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

* 明报

--继长实 大埔楼盘＂岚山＂设不足200平方尺开放式户后，另一龙头发展商新地 旗下屯门扫管笏＂星堤＂二期，亦向城规申建实用面积不足200平方尺开放式户，预料将成为未来新界另一个设有开放式户的大型新盘。

* 星岛日报

--受传统汽车销量下跌影响，比亚迪 上半年汽车销量按年下跌27%至18万辆；惟新能源汽车销量大增6倍，占总销售额比例升至逾10%。比亚迪同时发盈警，预计今年首三季纯利将倒退11.7%至22.45%。

* 苹果日报

--港铁 旗下的“昂坪360”近日开放昂坪市集内“360舞台”及“360动感影院”两个新设施，其中一个以港产片为主题，以吸引海外旅客，公司董事总经理邵信明表示，两项目投资额逾3,000万港元，为公司营运以来最大规模投资。

* 东方日报

--污水处理商桑德国际 主席文一波表示，公司冀在乡镇的污水处理上拉开与对手距离，未来拟加大对内地建设、运营及移交（BOT）项目的并购力度，惟强调公司手头现金足够，今年没有融资计划。

* 文汇报

--耀才证券 行政总裁陈启峰表示，集团顺利完成与港交所系统连接及各方面的测试，其中包括买卖A股的交易及结算的工作。

* 大公报

--铝业公司忠旺 中期赚13亿元人民币，并投资逾300亿元在天津建高精铝压延材厂，执行董事兼副总裁路长青表示，市场求过于供，有信心五年回本；并强调公司没有资金需要，除非是强强合作，否则没有兴趣让其他公司加入该项目做小股东。（完）