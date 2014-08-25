《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
* 明报
--继长实 大埔楼盘＂岚山＂设不足200平方尺开放式户后，另一龙头发展商新地 旗下屯门扫管笏＂星堤＂二期，亦向城规申建实用面积不足200平方尺开放式户，预料将成为未来新界另一个设有开放式户的大型新盘。
* 星岛日报
--受传统汽车销量下跌影响，比亚迪 上半年汽车销量按年下跌27%至18万辆；惟新能源汽车销量大增6倍，占总销售额比例升至逾10%。比亚迪同时发盈警，预计今年首三季纯利将倒退11.7%至22.45%。
* 苹果日报
--港铁 旗下的“昂坪360”近日开放昂坪市集内“360舞台”及“360动感影院”两个新设施，其中一个以港产片为主题，以吸引海外旅客，公司董事总经理邵信明表示，两项目投资额逾3,000万港元，为公司营运以来最大规模投资。
* 东方日报
--污水处理商桑德国际 主席文一波表示，公司冀在乡镇的污水处理上拉开与对手距离，未来拟加大对内地建设、运营及移交（BOT）项目的并购力度，惟强调公司手头现金足够，今年没有融资计划。
* 文汇报
--耀才证券 行政总裁陈启峰表示，集团顺利完成与港交所系统连接及各方面的测试，其中包括买卖A股的交易及结算的工作。
* 大公报
--铝业公司忠旺 中期赚13亿元人民币，并投资逾300亿元在天津建高精铝压延材厂，执行董事兼副总裁路长青表示，市场求过于供，有信心五年回本；并强调公司没有资金需要，除非是强强合作，否则没有兴趣让其他公司加入该项目做小股东。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。