台湾汇市：台币实质交易盘初区间持平游走，出口商月底美元卖盘渐多

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透台北8月25日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易区间与上日差距不大。交易员指出，时序接近月底，出口商的美元卖盘略有增多，早盘在美元买方较少的情况下，令台币一度略走升，不过出口商追价意愿不高，价格没有大幅波动。
汇银人士表示，美联储主席叶伦在杰克森霍尔会议的谈话对市场影响有限，亚洲区仍受惠股市跟进美股走高的基调，资金仍见小幅流入，这使得台股持坚，加上出口商在月底的抛汇预料加大，或支撑台币本周在区间内缓步偏升位移。
〞现在就是看出口商月底的力道，...不过(出口商)现在都不会太集中，台币升也升不到哪里去。〞一位本地大型银行交易人士说。
交易员预估，出口商的抛汇预料让30元整数成为台币支撑，估今日区间在29.960-29.990间波动，并观察台股近期是否持续在高档震荡。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.970-29.987，上交易日主要区间在29.960-29.980。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度与上日尾盘相同；一个月远汇报价 暂报在29.956/29.965左右，亦与上日差距不大，上日纽约盘收在29.945。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-29.990
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