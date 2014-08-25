台湾汇市：台币实质交易盘初区间持平游走，出口商月底美元卖盘渐多

路透台北8月25日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易区间与上日差距不大。交易员指出，时序接近月底，出口商的美元卖盘略有增多，早盘在美元买方较少的情况下，令台币一度略走升，不过出口商追价意愿不高，价格没有大幅波动。

汇银人士表示，美联储主席叶伦在杰克森霍尔会议的谈话对市场影响有限，亚洲区仍受惠股市跟进美股走高的基调，资金仍见小幅流入，这使得台股持坚，加上出口商在月底的抛汇预料加大，或支撑台币本周在区间内缓步偏升位移。

〞现在就是看出口商月底的力道，...不过(出口商)现在都不会太集中，台币升也升不到哪里去。〞一位本地大型银行交易人士说。

交易员预估，出口商的抛汇预料让30元整数成为台币支撑，估今日区间在29.960-29.990间波动，并观察台股近期是否持续在高档震荡。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.970-29.987，上交易日主要区间在29.960-29.980。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度与上日尾盘相同；一个月远汇报价 暂报在29.956/29.965左右，亦与上日差距不大，上日纽约盘收在29.945。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-29.990

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