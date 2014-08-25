《热点聚焦》印尼与美国矿业巨头达成协议，为恢复矿业出口奠定基础

**着眼更长远考虑**

6月底时，谈判处于破裂边缘，有些人开始质疑自由港在印尼还有没有未来。

“我告诉他们，‘如果他们想在这里继续经营，我不想再和Adkerson谈’，”丹绒说，“我希望与董事长谈。”

与此同时，政府与印尼第二大铜企--纽蒙特矿业的谈判也陷入僵局，这家美国矿商决定提请国际仲裁。

此举令双方关系恶化，印尼政府威胁若纽蒙特不撤回法律诉讼，将终止其合同。

自由港选择了一条不同的道路，决定继续谈判，Moffett则飞往雅加达。

7月初在雅加达举行的一次私下会晤中，丹绒和Moffett同意将合约重新协商中最有争议的问题留给下届政府，而聚焦于重启出口。

丹绒告诉路透，他认为有必要让Moffett参与谈判，因为作为董事长“他能着眼更长远考虑”。

一位熟知情况的行业官员称，起初长达90页的谅解备忘录被删减至仅仅10页，留下双方可达成一致的基本条款。该官员拒绝具名。

政府还同意了一项有效期至少六个月的框架，下届政府可以据此重新协商合同。

剩下的最后一步就是等待内阁和总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)批准该谅解备忘录，但总统选举耽搁了批准，外界担心协议仍可能流产。