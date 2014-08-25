《热点聚焦》印尼与美国矿业巨头达成协议，为恢复矿业出口奠定基础

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
**着眼更长远考虑**
6月底时，谈判处于破裂边缘，有些人开始质疑自由港在印尼还有没有未来。
“我告诉他们，‘如果他们想在这里继续经营，我不想再和Adkerson谈’，”丹绒说，“我希望与董事长谈。”
与此同时，政府与印尼第二大铜企--纽蒙特矿业的谈判也陷入僵局，这家美国矿商决定提请国际仲裁。
此举令双方关系恶化，印尼政府威胁若纽蒙特不撤回法律诉讼，将终止其合同。
自由港选择了一条不同的道路，决定继续谈判，Moffett则飞往雅加达。
7月初在雅加达举行的一次私下会晤中，丹绒和Moffett同意将合约重新协商中最有争议的问题留给下届政府，而聚焦于重启出口。
丹绒告诉路透，他认为有必要让Moffett参与谈判，因为作为董事长“他能着眼更长远考虑”。
一位熟知情况的行业官员称，起初长达90页的谅解备忘录被删减至仅仅10页，留下双方可达成一致的基本条款。该官员拒绝具名。
政府还同意了一项有效期至少六个月的框架，下届政府可以据此重新协商合同。
剩下的最后一步就是等待内阁和总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)批准该谅解备忘录，但总统选举耽搁了批准，外界担心协议仍可能流产。
不过，载有一万吨铜精矿的货轮8月8日驶离印尼运往中国，长达近七个月的争端终于告一段落。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/许娜/李春喜/王兴亚；审校 龚芳／高琦/蔡美珍/朱晓军/艾茂林)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5