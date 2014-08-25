台湾货币市场：一周短率区间高位创波段新高，因跨月资金供给方仍为少数

* 一周短率区间高位攀至6月季底以来高位

* 跨月资金供给方仍为少数令一周短率承压

* 30天短票为避开落点季底令交投转为淡静

记者 詹静宜

路透台北8月25日 - 台湾银行间跨月短率周一区间高位齐扬。银行人士表示，基于银行间例行性控管月底资本适足率(BIS)的影响，目前跨月资金供给方仍为少数，且对新承作跨月拆款较趋谨慎，今日一周短率区间高位已攀至6月季底以来的0.500%高位。

资金调度人士指出，尽管外资现金股息入袋且未见大额汇出，加以上周拨款第二波退税款，令银行间资金水位稳中偏松，但因考量月底BIS计算，仅有少数大型行库供给跨月资金，预计下半周跨月资金供给才会逐渐增加，上半周跨月拆款利率料续承压。

“下半周跨月资金才会慢慢变多，尤其是周五一天算三天积数。〞一位大型公营银行资金拆出方交易员说。

他们并表示，目前市场颇为青睐调度两周的跨月资金，一则因两周拆款可直接跨旬，二则因两周拆款利率与一周相仿，带动两周拆款成交量提高，一周及两周拆款利率区间高位同步攀升至0.500%。

本地时间11:53：

--台币兑美元 暂升4.2分报29.978。

--台湾加权股价指数 跌0.04%，报9,376.61点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%；今日区间暂落在0.385-0.388%，上日收在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.500%，上日收在0.380-0.450%。二周的利率区间落在0.460-0.500%，上日则为0.388-0.48%。

**短票交投较显清淡**

短票方面，票券商表示，本周为月底为最后一周，为避免当周交易30天期短票落点9月季底，因此已将部分30天短票需求提前至上周五交易并减少本周30天短票交易量，令短票交投较显淡静、成交利率则暂持在原有区间不变。

〞为避开落点季底，本周票量只有上周的一半。〞一位大型票券商交易员说。

另有大型票券商提及，除了避开资金落点9月季底外，30天短票尽量采取卖断方式交易，随着月底拆款利率区间高位走扬，自保短票跟免保短票的利差已由原先的2-3个基点扩大至3-5个基点，显示月底资金因素逐步发酵。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交同上日，主要在0.59%-0.61%，但0.59%已相当少；特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.63%，金额不多。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.597%，稍微低于前一日的0.598%。

台湾央行今日存单到期金额204亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。 本周存单到期金额1兆2,691.10亿台币，余日资金到期情况分别为周二4,722.10亿台币、周三 2,729.50亿台币、周四3,958.50亿台币、周五1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为45亿台币，至周日累积超额准备为负1,007亿台币、加计前期1%的超额准备为385亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周一持平。资金调度人士表示，时序进入月底，有少数投信基金遭赎回，但银行、寿险资金仍多，调度不成问题。

他们指出，相较于第二季，目前货币市场资金仅处于中性偏宽松状态，客户端各家松紧程度不一，本月底因无特殊紧缩因子，料不致让利率上扬。

“投信还是怕赎回，希望落在月内，因此月末在28、29日会紧一点。”一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，今日多以到期续做为主，银行端资金仍宽裕，纵然投信端有几家遭赎回，但很快就找到钱。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日有台企银 50亿台币金融债还本。