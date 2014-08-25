版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 26日 星期二 07:50 BJT

****主要国家经济指标预测--8月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值      前值
    
    8月26日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                         7月修正值        --       105.2
    1230  美国耐久财订单                                   7月           +7.5%     +1.7%
              扣除运输的耐久财订单                                       +0.5%     +1.9%
              扣除国防的耐久财订单                                       +1.8%     +1.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                 +0.5%     +3.3%
    1300  美国房价(较前月)                                 6月            --       +0.4%
                  (较上年同期)                                            --       +5.5%
          美国房价指数                                                    --       212.4
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月         持平      -0.3%
                                  未经季节调整房价指数(较前月)           +1.0%     +1.1%
                                  房价指数(较上年同期)                   +8.4%     +9.3%
    1400  美国消费者信心指数                               8月            89.0      90.9
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             8月            --         正7
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数             8月            --        21.5
    2100  韩国消费者信心指数                               8月            --         105 
    2245  新西兰食品价格指数                               7月            --       +1.4%        

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段          现值     预估值
    8月25日(一)
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                          8月          106.3      107.0 
                 企业现况指数                                           111.1      112.0
                 企业预期指数                                           101.7      102.5
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              8月初值         58.8        --
                    服务业PMI                                            58.5       59.5
    1400  美国新屋销售年率(万户)                           7月           41.2       43.0
          美国新屋销售(较前月)                                          -2.4%        -- 
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                           7月           43.9        --
                出口(亿新西兰元)                                         37.0        --
                贸易收支(亿新西兰元)                       7月       逆差6.92        --
                                                   截止7月的一年     顺差12.9        -- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐