主要国家经济指标预测--8月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月26日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 105.2 1230 美国耐久财订单 7月 +7.5% +1.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.9% 扣除国防的耐久财订单 +1.8% +1.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +3.3% 1300 美国房价(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.5% 美国房价指数 -- 212.4 1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 持平 -0.3% 未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.1% 房价指数(较上年同期) +8.4% +9.3% 1400 美国消费者信心指数 8月 89.0 90.9 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 -- 21.5 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 105 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 106.3 107.0 企业现况指数 111.1 112.0 企业预期指数 101.7 102.5 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 58.8 -- 服务业PMI 58.5 59.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 41.2 43.0 美国新屋销售(较前月) -2.4% -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 43.9 -- 出口(亿新西兰元) 37.0 -- 贸易收支(亿新西兰元) 7月 逆差6.92 -- 截止7月的一年 顺差12.9 -- (完)