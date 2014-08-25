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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 09:51 BJT

台湾股市：盘初小涨，受国际市场涨势支撑

路透台北8月25日 - 台湾股市周一盘初小涨，受国际市场涨势的支撑。

0135 GMT，加权股价指数 上涨9.31点至9,389.41点。上周五收高1.37%。

电子类指数 升0.2%。

今日稍晚台湾将公布7月工业生产指数。6月工业生产指数较上年同期升8.63%，为2013年1月以来最大增幅。(完)
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