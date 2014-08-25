金属期市：上海期铜触及约七周高位，消费者稳定需求带来支撑

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员感到压力越来越大，要求他们最快在下个月采取行动，更加明确地承认美国经济取得改善，为近10年来的首次升息舖路。
有关印尼矿业规定愈演愈烈的争端的磋商濒临崩溃之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的董事长飞往雅加达，参加最后的商谈。
他与印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)在不到两个小时内就达成一项协议，为重启出口和恢复政府亟需的收入铺就道路。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，8月19日止当周，对冲基金和货币市场基金在金、银和铜市场全线减持期货、期权多头头寸，因金属价格全面下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王颖；审校 白云/李婷仪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。