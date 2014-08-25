金属期市：上海期铜触及约七周高位，消费者稳定需求带来支撑

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员感到压力越来越大，要求他们最快在下个月采取行动，更加明确地承认美国经济取得改善，为近10年来的首次升息舖路。

有关印尼矿业规定愈演愈烈的争端的磋商濒临崩溃之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的董事长飞往雅加达，参加最后的商谈。

他与印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)在不到两个小时内就达成一项协议，为重启出口和恢复政府亟需的收入铺就道路。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，8月19日止当周，对冲基金和货币市场基金在金、银和铜市场全线减持期货、期权多头头寸，因金属价格全面下滑。(完)

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