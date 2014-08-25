欧洲个股：苏皇可能将分拆Coutts International，以吸引亚洲买家

据介绍出售情况的人士称，RBS Coutts International管理的360亿美元资金中，有约三分之一来自亚洲。

消息人士称，如果亚洲业务单独出售，可能会吸引新加坡第一大行--星展银行 和第三大行--大华银行 ，以及中国和日本的银行前来竞购。

他们表示，苏皇若是出售整个海外业务，有可能会吓跑亚洲买家，因为欧洲客户更有可能成为避税调查的目标，接手欧洲业务的风险在他们看来也过高。自金融危机爆发以来，亚洲银行一直是最激进的私人银行资产买家。

其它潜在买家包括瑞信 、渣打银行 和法巴银行 。消息人士称，之前参加过苏皇其它资产标售的瑞银 和汇控 ，这次的兴趣就没那么大了。

上述银行均拒绝置评。

消息人士补充称，之前就担任过苏皇顾问的摩根士丹利 这次是赢得Coutts International交易顾问头衔的领先者。摩根士丹利拒绝就此置评。

一位消息人士称，苏皇将会先考虑整体出售Coutts International，之后再考虑在“可能的第二阶段中”将之分成若干部分出售。(完) (编译 于春红/白云; 审校 戴素萍)