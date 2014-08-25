欧洲个股：苏皇可能将分拆Coutts International，以吸引亚洲买家

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
据介绍出售情况的人士称，RBS Coutts International管理的360亿美元资金中，有约三分之一来自亚洲。
消息人士称，如果亚洲业务单独出售，可能会吸引新加坡第一大行--星展银行 和第三大行--大华银行 ，以及中国和日本的银行前来竞购。
他们表示，苏皇若是出售整个海外业务，有可能会吓跑亚洲买家，因为欧洲客户更有可能成为避税调查的目标，接手欧洲业务的风险在他们看来也过高。自金融危机爆发以来，亚洲银行一直是最激进的私人银行资产买家。
其它潜在买家包括瑞信 、渣打银行 和法巴银行 。消息人士称，之前参加过苏皇其它资产标售的瑞银 和汇控 ，这次的兴趣就没那么大了。
上述银行均拒绝置评。
消息人士补充称，之前就担任过苏皇顾问的摩根士丹利 这次是赢得Coutts International交易顾问头衔的领先者。摩根士丹利拒绝就此置评。
一位消息人士称，苏皇将会先考虑整体出售Coutts International，之后再考虑在“可能的第二阶段中”将之分成若干部分出售。(完) (编译 于春红/白云; 审校 戴素萍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。