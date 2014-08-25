《交易视点》基本面对中国债市支撑加强，IPO冲击后料仍走强--中信证券

路透上海8月25日 - 中国中信证券 最新债券市场周报称，中国经济回升乏力，通胀也有进一步走低的可能，基本面对债券市场的支撑加强；IPO冲击过后，市场可能仍有继续走强的空间。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**汇丰PMI初值超预期下滑**

8月份汇丰PMI初值较上月终值大幅回落1.4个百分点至50.3，季调后的指数也回落了0.8个百分点。

汇丰PMI指数较工业增加值环比增速通常有一些滞后，由于7月份的工业增加值环比增速较6月份出现下滑，加上货币信贷增长乏力，8月份汇丰PMI出现回落属于意料之中，显示经济的回升力度不足，预计8月份工业增加值同比增速还将进一步下滑。

从汇丰PMI的细项数据来看，相对领先的生产和新订单指数也较上月下滑，用新订单指数与产成品库存指数衡量的增长动力也较7月份终值下滑2个百分点。

值得关注的是，汇丰PMI的新出口订单指数也下滑了1.2个百分点至51.4，尽管下滑幅度小于新订单指数，显示内需的增长更为乏力，但是考虑到汇丰PMI中中小企业占比更高、更偏重于出口企业，我们猜测出口增速或再难达到7月份14%附近的水平，继续维持三季度增速在10%附近的判断。

另一方面，由于汇丰PMI初值的购进价格指数也出现回落，工业品价格出现了一定的回调，预计8月份的PPI环比跌幅难以进一步收窄。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，8月份汇丰PMI初值大幅回落，显示经济回升乏力，预计8月份工业增加值同比增速还将进一步下滑，通胀也有进一步走低的可能，基本面对债券市场的支撑加强。

本周有10只新股申购，预计日均冻结资金规模达到万亿，叠加月末因素将对短期流动性产生冲击，但在基本面回升乏力的背景下，央行仍将延续偏松的操作思路，IPO冲击过后资金面仍将回归相对宽松的状态。

对于债券市场来说，相对宽松的资金面预期将是市场未来表现的有力保障，而经济企稳预期的弱化和相对温和的通胀水平使得市场面临的风险相对较小，IPO冲击过后，市场可能仍有继续走强的空间。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)