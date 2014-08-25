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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 09:59 BJT

我的钢铁网：8月22日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自8月22日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,080万吨，环比上周增加13万吨，同口径库存10,540万吨；其中澳矿5,707万吨，巴西1,879万吨，印度119万吨，贸易矿3,830万吨，精粉508万吨，球团255万吨，块矿1,511万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,120万吨，环比上周小幅增加1.6%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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