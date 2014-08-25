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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 10:11 BJT

《汇市简讯》欧元/美元脱离低位，但1.3220/30区间料有卖单

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* 欧元/美元回到1.3200上方，亚洲盘初低见1.3185

* 有关1.3220/30区间盘踞较多卖单的传言抑制涨幅

* 市场偏空，而且由于看空情绪加重而比较笃定

* 对各国央行政策预期不同，助推加速下滑趋势

* 下一支撑位见约为1.3105的9月6日日低(完)

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