台湾债市：五年券殖利率早盘整理，因叶伦对升息仍态度谨慎

路透台北8月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一陷入盘整。交易员表示，因上周五美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦未释出明确讯息，且股市维持平盘整理态势。

〞叶伦自己也看不清楚，面面俱到什么都讲了，但没有方向。〞一位本地证券商交易员说。

叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。