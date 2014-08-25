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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 10:04 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘整理，因叶伦对升息仍态度谨慎

路透台北8月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一陷入盘整。交易员表示，因上周五美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦未释出明确讯息，且股市维持平盘整理态势。

交易员指出，103/10殖利率上周经历较大震荡，由于国际盘没有明确方向，多空选择退场观望，等候进一步的讯息指引。

〞叶伦自己也看不清楚，面面俱到什么都讲了，但没有方向。〞一位本地证券商交易员说。

叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.15-1.17%

本地时间10:00时最新报价：

• 103/10期殖利率微跌0.2基点报1.1600%。

• 台湾加权指数 微涨0.01%，报9,380.67点。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格反弹，因美联储主席叶伦对就业市场持谨慎态度

--路透专访：美联储“陷在”对就业市场边缘问题的争论中－普洛瑟

--《一周经济焦点》欧洲通缩疑虑罩顶，乌克兰局势仍是关注焦点 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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