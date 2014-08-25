台湾债市：五年券殖利率早盘整理，因叶伦对升息仍态度谨慎

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透台北8月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一陷入盘整。交易员表示，因上周五美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦未释出明确讯息，且股市维持平盘整理态势。
交易员指出，103/10殖利率上周经历较大震荡，由于国际盘没有明确方向，多空选择退场观望，等候进一步的讯息指引。
〞叶伦自己也看不清楚，面面俱到什么都讲了，但没有方向。〞一位本地证券商交易员说。
叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.15-1.17%
本地时间10:00时最新报价：
• 103/10期殖利率微跌0.2基点报1.1600%。
• 台湾加权指数 微涨0.01%，报9,380.67点。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格反弹，因美联储主席叶伦对就业市场持谨慎态度
--路透专访：美联储“陷在”对就业市场边缘问题的争论中－普洛瑟
--《一周经济焦点》欧洲通缩疑虑罩顶，乌克兰局势仍是关注焦点 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。