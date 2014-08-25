台湾数据：7月工业生产指数较上年同期升6.08%

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透台北8月25日 - 台湾经济部周一公布，7月工业生产指数 较上年同期升6.08%，上月修正后为升8.61%。
经济部称，主要受惠于半导体、发光二极体(LED)、光学元件、钢铁、石化、汽車及机械等产业 增产；累计今年1-7月，制造业生产较上年同期则增加5.10%。
展望未來，经济部表示，当前国际经济仍维持復苏步调，手持行动装置新品对积体电路(IC)与光学元件需求亦持续热络，加上电脑市场回温、国内钢铁高爐全能投产，8月份制造业生产将延续7月态势，且预期随着中国大陸十一假期消费备货需求释出，第三季制造业生产将持续去年下半年以來的扩张走势。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (采访 金麦克；撰写 董永年; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5