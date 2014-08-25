台湾数据：7月工业生产指数较上年同期升6.08%

路透台北8月25日 - 台湾经济部周一公布，7月工业生产指数 较上年同期升6.08%，上月修正后为升8.61%。

经济部称，主要受惠于半导体、发光二极体(LED)、光学元件、钢铁、石化、汽車及机械等产业 增产；累计今年1-7月，制造业生产较上年同期则增加5.10%。

展望未來，经济部表示，当前国际经济仍维持復苏步调，手持行动装置新品对积体电路(IC)与光学元件需求亦持续热络，加上电脑市场回温、国内钢铁高爐全能投产，8月份制造业生产将延续7月态势，且预期随着中国大陸十一假期消费备货需求释出，第三季制造业生产将持续去年下半年以來的扩张走势。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (采访 金麦克；撰写 董永年; 审校 曾祥进)