长江期货：中国期指净空持仓量有所下滑，市场心态趋于谨慎

上周五，股指期货市场整体持仓量下降882手至162090手。虽然减仓力度不大，但连续9个交易日的减仓，创出股指期货上市以来持仓量最长连续下降的纪录。持仓量的连续下降显示市场心态逐步趋于谨慎。不难发现，自8月4日起，本轮持仓量见顶之后的回落恰好处于快速上涨过后的振荡阶段。市场振荡意味后市又将面临方向性选择，多空双方选择减仓应对。

前20名席位在IF1409与IF1412合约上共持买单102201手、卖单123776手。主力净空持仓量21575手，较前一交易日减少1776手。前20席位净空持仓量的下降主要由于在两份合约上多方表现均胜空方一筹。在IF1409上，前20多方合计减持买单476手，前20空方合计减持卖单1932手，数量更大。在IF1412上，前20多方合计增持的力度更大，增仓1205手，前20空方合计增仓128手。其中，广发期货、永安期货、华泰长城期货、国泰君安期货在主力合约上分别减持卖单757手、616手、567手、493手，幅度较大。笔者推测，在汇丰PMI初值明显回落且逊于预期的情况下，上周五市场仍呈现强势，使得不少空方头寸选择离场。(完)