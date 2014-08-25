《交易视点》中国信用债短期仍受资金影响，短融有配置价值--中信证券

路透上海8月25日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，短期来看，资金面走势的影响可能更为直接，预计至9月初仍然偏紧的资金面可能对债券市场形成一定压力，收益率可能趋于横向整理。

考虑到目前短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**短融仍有一定配置价值**

对于短融市场，考虑到本周临近月末及10只新股发行，短期资金面预计维持偏紧态势；而从央行公开市场操作来看，在上周资金面偏紧状态下净投放量仍偏低，显示公开市场操作无放松迹象。

而从市场表现看，投资者的态度较为谨慎。因此短期来看，短端市场可能仍将小幅调整。但是考虑到目前短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**高等级信用债仍将与金融债同向波动**

上周中票市场收益率整体涨跌不一，3年期品种表现相对较好， 5年期AAA中票收益率上升5BP至5.30%左右。

从未来趋势看，低于预期的汇丰PMI增强了投资者对经济下行的预期，虽然基本面的是否趋弱仍需要更多的金融、经济数据加以佐证，但市场整体面临的风险有所下降。短期来看，资金面走势的影响可能更为直接，预计至9月初仍然偏紧的资金面可能对债券市场形成一定压力，收益率可能趋于横向整理。

IPO过后，需要关注经济数据趋弱可能对市场形成的支撑。信用产品与利率债利差偏低、上周有少量缩窄；受此影响，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态；至于中低评级债券，汇丰PMI数据初值对其影响有限，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**城投债仍是较好的可选配置品种**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.40%的水平、与同级别中期票据收益率基本持平。

受民营、国有产业债盈利走弱、债券评级下调等因素影响，城投债收益率年初以来出现了较为明显的下行；而其隐性的政府担保和相对偏高收益仍然是较好的可选配置品种。

但城投债的信用利差目前已处于历史最低的水平、继续缩减的概率不高，城投债收益率预计将与利率债、高等级信用债保持同向波动。

**个券推荐**

上周共有108只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,627.90亿元。

短融和超短融中，我们推荐14华能集SCP004、14华能SCP001、14中电建SCP003、14中航空SCP006、14国电SCP007、14中建材SCP010、14宁沪高SCP003、14北车SCP009、14广汇集团CP001、14广新CP002。

中期票据中，我们推荐14国开投MTN002、14大唐集MTN002。

私募票据中我们推荐14津城建PPN006、14津渤海PPN003、14金元PPN005、14金元PPN006、14马钢集PPN001、14宁城建PPN003、14云投PPN006。

企业债中我们推荐14铁道08（有担保）、14冀建投、14登电债（有担保）；公司债中我们推荐13京能02（有担保）、14国贸01。(完)