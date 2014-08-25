方正中期期货：上期有色金属指数将冲击前高

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

在8月24日当周，有色金属价格指数（IMCI）出现持续反弹的较强走势，铜铝锌铅全周均飘红。有色金属价格指数（IMCI）当周开盘于2781.62，最高上冲2891.64，最低下探2780.08，全周收于2886.92，上涨96.29，涨幅3.45%。

8月18-23日当周沪铜主力合约保持连续反弹走势，全周涨幅3.78%，上涨1850元/吨，最高上冲50850元/吨，收于50760元/吨。沪铜是本周引领有色金属价格指数反弹的主引擎，预计沪铜在突破5万关口后短期将保持强势，并冲击前高。

沪锌主力合约涨幅2.52%，上涨415元/吨，最高上冲16955元/吨，收于16870元/吨。全球供需面的好转给锌价带来一定的支撑，对美国经济前景预期转强和国内锌市需求增长超过预期，而且锌精矿和精锌供应收缩已成事实，沪锌将出现连续反弹。(完)

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