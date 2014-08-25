方正中期期货：上期有色金属指数将冲击前高

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
在8月24日当周，有色金属价格指数（IMCI）出现持续反弹的较强走势，铜铝锌铅全周均飘红。有色金属价格指数（IMCI）当周开盘于2781.62，最高上冲2891.64，最低下探2780.08，全周收于2886.92，上涨96.29，涨幅3.45%。
8月18-23日当周沪铜主力合约保持连续反弹走势，全周涨幅3.78%，上涨1850元/吨，最高上冲50850元/吨，收于50760元/吨。沪铜是本周引领有色金属价格指数反弹的主引擎，预计沪铜在突破5万关口后短期将保持强势，并冲击前高。
沪锌主力合约涨幅2.52%，上涨415元/吨，最高上冲16955元/吨，收于16870元/吨。全球供需面的好转给锌价带来一定的支撑，对美国经济前景预期转强和国内锌市需求增长超过预期，而且锌精矿和精锌供应收缩已成事实，沪锌将出现连续反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。