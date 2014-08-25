德国经济：财政部预期在疲弱的第二季后可望迅速反弹--明镜周刊

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透柏林8月24日 - 《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导指出，德国财政部预期该国经济在表现疲弱的第二季之后可望反弹，并认为今年增长率甚至可能超过政府当前预估的1.8%。
“经济发展有可能比预期要顺利，尤其是国内方面。”明镜引述该部内部文件称。
这是基于就业市场和未来消费者及投资者信心可能比先前预期强劲。
德国第二季经济下滑0.2%，联邦统计局将萎缩主要归咎于海外贸易疲软。乌克兰危机及中东冲突带来风险的不确定性，让部分分析师更为审慎。
明镜周刊引述的文件还指出，欧元区复苏可能比预期强劲。
周刊报导指出，文件称乌克兰危机和“地缘政治紧张形势”是德国经济面临的风险。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5