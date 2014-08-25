德国经济：财政部预期在疲弱的第二季后可望迅速反弹--明镜周刊

路透柏林8月24日 - 《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导指出，德国财政部预期该国经济在表现疲弱的第二季之后可望反弹，并认为今年增长率甚至可能超过政府当前预估的1.8%。

“经济发展有可能比预期要顺利，尤其是国内方面。”明镜引述该部内部文件称。

这是基于就业市场和未来消费者及投资者信心可能比先前预期强劲。

德国第二季经济下滑0.2%，联邦统计局将萎缩主要归咎于海外贸易疲软。乌克兰危机及中东冲突带来风险的不确定性，让部分分析师更为审慎。

明镜周刊引述的文件还指出，欧元区复苏可能比预期强劲。