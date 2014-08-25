期货日报：沪铜有望继续反弹，现货市场供需偏宽松局面逐步改变

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下内容节选自8月22日的《期货日报》：
自7月初以来，因消费淡季效应影响，现货市场交投转弱，现货铜升水从前期高位下滑，铜价亦振荡走弱，运行中枢逐步下移。但从8月中旬交割换月以后，现货市场精铜供应开始趋紧，现货铜升水大幅上涨，伦铜亦于8月20日大幅攀升2.24%，创下自去年8月以来的最大单日涨幅。现货市场目前已逐步改变前期供需偏宽松的局面，转而趋紧，将助力铜价继续反弹。
近期现货铜升水迅速走高，是因为国内现货市场供需趋紧。因7月沪伦铜比值低迷，现货进口亏损幅度较大，打压了进口意愿，令8月的精铜进口量受到拖累。市场上流通的进口铜受限，使得供应受到影响。考虑到消费旺季将至，加之现货升水有望维持在较高水平，这将为铜价反弹提供支撑。
展望后市，铜价仍有反弹空间。宏观面上，尽管中国8月汇丰制造业PMI逊于预期，但疲弱的数据增加了后期宽松与刺激政策加码的可能性，在温和向好的内外环境中，中国经济有望继续复苏，铜需求有望保持平稳增长。美联储提早加息的预期增强则对铜价有抑制作用。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。