中国黄金：上海黄金国际板反响热烈，外资欲测试人民币改革效果

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
**定价权**
资深消息人士称，40家签约会员包括跨国银行、炼金企业和贸易行。
该名人士称，“市场反响比预期的要好，国际板启动后我们将增加参与机构数量。”
上海黄金交易所一名发言人表示，原先计划招募30家会员，但没有透露已有多少家签约。
中国正在大力推动为多种大宗商品建立定价基准。中国是铜和煤炭等多种原材料的全球最大买家。
中国和新加坡等其他亚洲黄金交易中心正在寻求掌握黄金定价权，希望建立能替代伦敦金定盘价的基准。伦敦金定盘价是全球黄金价格基准，因被疑受到操控正在接受监管部门调查。
外国投资者积极参与中国黄金市场交易被视为重要的积极一步，但中国黄金价格能否被广泛接受，最终还要看人民币的流动性，以及是否完全可兑换。(完) (编译 王丽鑫/朱晓军/王颖；审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。