中国黄金：上海黄金国际板反响热烈，外资欲测试人民币改革效果

**定价权**

资深消息人士称，40家签约会员包括跨国银行、炼金企业和贸易行。

该名人士称，“市场反响比预期的要好，国际板启动后我们将增加参与机构数量。”

上海黄金交易所一名发言人表示，原先计划招募30家会员，但没有透露已有多少家签约。

中国正在大力推动为多种大宗商品建立定价基准。中国是铜和煤炭等多种原材料的全球最大买家。

中国和新加坡等其他亚洲黄金交易中心正在寻求掌握黄金定价权，希望建立能替代伦敦金定盘价的基准。伦敦金定盘价是全球黄金价格基准，因被疑受到操控正在接受监管部门调查。