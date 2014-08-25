《交易视点》三季度离岸人民币债券收益率下行空间有限--中信证券

路透上海8月25日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，短期内国内外市场基本面料不会出现大幅波动，三季度离岸人民币债券出现显着调整的可能性不高；同时，考虑到目前CNH市场流动性紧张和国内房地产市场继续下滑的因素，投资级及高收益债券的收益率下行空间有限。

**美联储加息预期有所升温**

近期公布的美国经济数据表现强劲，房地产市场各项指标全线上扬，同时就业市场持续回暖。美国经济和劳动力市场的改善正在影响美联储对未来货币政策走势的看法。

上周公布的7月份FOMC会议纪要显示，与会者普遍认为劳动力市场复苏进程快于预期，最近几个月就业市场和通胀正向长期目标靠拢。并且，许多与会者认为如果就业市场和通胀接近长期目标的速度快于预期，美联储或应提前退出货币宽松政策。

在一年一度的Jackson Hole会议上，美联储主席耶伦也再次表达了和本次FOMC会议纪要大体一致的立场。她表示，美联储将在10月份结束QE，但是否加息仍视未来经济活动、就业市场和通胀数据而定，如果就业市场等进展持续好于预期，将使加息更快到来。

**离岸人民币债券价格小幅上升**

受新券供给减少和投资者风险偏好上升推动，离岸人民币债市小幅走强。

中信离岸人民币债券指数显示，过去两周指数平均收益率下行12bp 至4.74%。其中，投资级债券平均收益率下降4bp至3.50%，低等级债券平均收益率下行17bp至5.52%。

此外，周五标普将花样年控股主体评级从BB-下调至B+，评级展望负面，债项评级从B+下调至B级别，信用评级调降对该债券价格影响有待进一步观察。

**市场研判和投资策略**

国内方面，7月份疲弱的经济数据并不代表此轮国内经济反弹已告终结，由于有基数效应和季节性因素影响，下半年国内经济走势仍需要更多经济数据确认。

此外，包括PSL等在内的各项刺激政策还有加码空间，预计下半年国内经济有望保持稳定增长；海外方面，欧美主要央行货币政策步调出现差异。鉴于欧央行和日本央行继续扩张负债表，预计下半年海外市场低利率、宽流动性的格局并不会出现质的改变。

综合分析，短期内国内外市场基本面料不会出现大幅波动，三季度离岸人民币债券出现显着调整的可能性不高。

同时，考虑到目前CNH市场流动性紧张和国内房地产市场继续下滑的因素，投资级及高收益债券的收益率下行空间有限，票息收入将是影响投资回报的主要因素，因此，我们继续建议投资者加大配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。(完)