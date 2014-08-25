永安期货：全球棉花供需失衡且国内植棉成本高企，郑棉期价反弹难

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
郑棉1501合约作为棉花收储改直补后的首个主力合约，超过30万手的持仓量宣示着压抑了三年之久的期棉市场投资者重新入场。该合约自8月4日开始的一轮逾千点的反弹，随着上周一的一波大跌戛然而止，市场信心重归悲观，价格连续五日收阴。在国内植棉成本高企和全球性棉花供需失衡的合力之下，1501合约中期将陷入14,000-15,000元/吨的区间振荡走势。
虽然今年棉花市场收储改为直补，但是直补区主要是新疆，并未惠及内地。就内地而言，缺少了政策保护，籽棉收购初期恐将陷入僵局，主要原因是内地植棉成本高企。
美国农业部公布的8月棉花供需报告中虽然小幅调低了2014/2015年度全球棉花期末库存，但是数量依然高达2,287.9万吨，而全球消费量上调了1个百分点，至2,451.6万吨后，整体库存消费比93.32%依然属于高位。报告对中国的预测是2014/2015年度棉花期末库存为1,357.8万吨，消费量只有794.7万吨，且大部分库存被政府收于国库，未来抛储导致供应集中释放的压力将十分沉重。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。