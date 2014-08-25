永安期货：全球棉花供需失衡且国内植棉成本高企，郑棉期价反弹难

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

郑棉1501合约作为棉花收储改直补后的首个主力合约，超过30万手的持仓量宣示着压抑了三年之久的期棉市场投资者重新入场。该合约自8月4日开始的一轮逾千点的反弹，随着上周一的一波大跌戛然而止，市场信心重归悲观，价格连续五日收阴。在国内植棉成本高企和全球性棉花供需失衡的合力之下，1501合约中期将陷入14,000-15,000元/吨的区间振荡走势。

虽然今年棉花市场收储改为直补，但是直补区主要是新疆，并未惠及内地。就内地而言，缺少了政策保护，籽棉收购初期恐将陷入僵局，主要原因是内地植棉成本高企。

美国农业部公布的8月棉花供需报告中虽然小幅调低了2014/2015年度全球棉花期末库存，但是数量依然高达2,287.9万吨，而全球消费量上调了1个百分点，至2,451.6万吨后，整体库存消费比93.32%依然属于高位。报告对中国的预测是2014/2015年度棉花期末库存为1,357.8万吨，消费量只有794.7万吨，且大部分库存被政府收于国库，未来抛储导致供应集中释放的压力将十分沉重。(完)

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