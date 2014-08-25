俄罗斯经济：连续两个月萎缩，加剧全面衰退的担忧

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯经济部周五表示，俄罗斯经济同比已连续两个月出现萎缩，加剧对该国因遭西方国家制裁可能出现经济衰退的担忧。
俄经济部在宏观经济监控周报中称，俄7月国内生产总值 (GDP)估计为较上年同期萎缩0.2%，6月为萎缩0.1%。
该部估计俄经济6月和7月出现负增长，早前的预估为6月经济料增长0.6%，5月为增长1.3%。
“这是反差很大的预估修正，”ING首席俄罗斯经济学家Dmitry Polevoy说。“总的来说，这是个让人忧心的迹象，说明俄经济在继续失去动能。”
几天前，俄罗斯国家统计机构发布数据显示，7月投资下降了2%，延续6月曾被短暂打断的下滑趋势；此外，零售销售只微增了1.1%。
俄政府官方预测俄经济2014年料增长0.5%，而经济部官员近几周曾表示，他们预计俄经济将增长约1%。
ING的Polevoy称，后面那个数据看来越来越难实现了。经济部最新数据显示，今年前七个月俄经济按年增长了0.7%，随着经济开始萎缩，增长率势必将下降。
“2014年GDP年增率为负的风险仍然很高，而且这些风险因为地缘政局紧张还可能在加剧，”Polevoy说。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。