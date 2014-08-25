俄罗斯经济：连续两个月萎缩，加剧全面衰退的担忧

路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯经济部周五表示，俄罗斯经济同比已连续两个月出现萎缩，加剧对该国因遭西方国家制裁可能出现经济衰退的担忧。

俄经济部在宏观经济监控周报中称，俄7月国内生产总值 (GDP)估计为较上年同期萎缩0.2%，6月为萎缩0.1%。

该部估计俄经济6月和7月出现负增长，早前的预估为6月经济料增长0.6%，5月为增长1.3%。

“这是反差很大的预估修正，”ING首席俄罗斯经济学家Dmitry Polevoy说。“总的来说，这是个让人忧心的迹象，说明俄经济在继续失去动能。”

几天前，俄罗斯国家统计机构发布数据显示，7月投资下降了2%，延续6月曾被短暂打断的下滑趋势；此外，零售销售只微增了1.1%。

俄政府官方预测俄经济2014年料增长0.5%，而经济部官员近几周曾表示，他们预计俄经济将增长约1%。

ING的Polevoy称，后面那个数据看来越来越难实现了。经济部最新数据显示，今年前七个月俄经济按年增长了0.7%，随着经济开始萎缩，增长率势必将下降。

“2014年GDP年增率为负的风险仍然很高，而且这些风险因为地缘政局紧张还可能在加剧，”Polevoy说。(完) (编译 白云; 审校 许娜)